Tre innocenti al giorno finiscono in carcere. I pm si autoassolvono ma i loro errori costano 40 milioni ogni anno (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel suo discorso di insediamento Mattarella ha puntato il dito anche "sulle decisioni arbitrarie o imprevedibili in contrasto con la certezza del diritto". Da Zamparini a Melis: ecco i casi più eclatanti di malagiustizia Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel suo discorso di insediamento Mattarella ha puntato il dito anche "sulle decisioni arbitrarie o imprevedibili in contrasto con la certezza del diritto". Da Zamparini a Melis: ecco i casi più eclatanti di malagiustizia

Advertising

marziani52 : Giustizia, ogni giorno tre innocenti finiscono in cella per errore - - cerebro84 : @JayperryP @Franciscktrue @MrSpazzaneve @thunderandsea Il problema di quelle tre innocenti parole è che fanno capir… - MauroCapozza : RT @Ci1812: Tre morti sul lavoro oggi: uno a Venezia, uno a Mantova e uno a Sora. Non ci sono commenti da fare: e’ una strage di innocenti… - GigliolaZomer : RT @Ci1812: Tre morti sul lavoro oggi: uno a Venezia, uno a Mantova e uno a Sora. Non ci sono commenti da fare: e’ una strage di innocenti… - LidiaPaolillo : RT @Ci1812: Tre morti sul lavoro oggi: uno a Venezia, uno a Mantova e uno a Sora. Non ci sono commenti da fare: e’ una strage di innocenti… -