Terremoto in Sicilia sul versante est dell' Etna | scossa di magnitudo 3 3

(Di sabato 5 febbraio 2022) insulEst. Unadi3.3 è stata registrata alle 08.23 sulEstdall'Ingv di Catania: il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi ...

'Svegliarsi col' o 'ora a Catania', scrivono sui social. Dai primi rilievi il ... Trecastagni, Aci Bonaccorsi, Pedara, Valverde, San Giovanni la Punta, Fiumefreddo di, San ...insul versante Est dell'Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania: il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi paesi. ...Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 gradi Richter è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna. Il sisma, nettamente avvertito in numerosi paesi, secondo l'Ingv ha avuto epicentro a 2 ...Una scossa di magnitudo 3.3 e’ stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell’Etna dall’Ingv di CATANIA . Il sisma e’ stato nettamente avvertito in numerosi paesi. L’ipocentro e’ stato localizzato ...