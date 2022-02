Sanremo 2022: portare De André sul palco non è un omaggio, ma un gesto felicemente politico (Di sabato 5 febbraio 2022) Momento migliore: Giovanni Truppi, Vinicio Capossela e Mauro Pagani. Cantare su quel palco Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André non è semplicemente un omaggio e non è una gara. Quella è la canzone che anticipa un cambiamento leggero ma essenziale nella poetica nel nostro cantautore più importante: dal canto per gli ultimi all’accusa verso la maggioranza. È la prima direzione ostinata e contraria, scintillio della minoranza. È canto fermo e fiero di chi la pensa con la propria testa, rivendica la propria unicità e non si piega al pensiero unico. Di questi tempi è di una bellezza che mette spavento. Cantarla al Festival di Sanremo non è solo fare una cover. È un gesto felicemente politico. Nel senso più alto del termine, quello che quasi non esiste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Momento migliore: Giovanni Truppi, Vinicio Capossela e Mauro Pagani. Cantare su quelNella mia ora di libertà di Fabrizio Denon è semplicemente une non è una gara. Quella è la canzone che anticipa un cambiamento leggero ma essenziale nella poetica nel nostro cantautore più importante: dal canto per gli ultimi all’accusa verso la maggioranza. È la prima direzione ostinata e contraria, scintillio della minoranza. È canto fermo e fiero di chi la pensa con la propria testa, rivendica la propria unicità e non si piega al pensiero unico. Di questi tempi è di una bellezza che mette spavento. Cantarla al Festival dinon è solo fare una cover. È un. Nel senso più alto del termine, quello che quasi non esiste ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - MiriMezza : RT @SanremoRai: “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ilfattoblog : Sanremo 2022: portare De André sul palco non è un omaggio, ma un gesto felicemente politico -