Sanremo 2022, Blanco dà un bacio sul collo ad Amadeus: ecco perché lo ha fatto (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco show al Festival di Sanremo 2022. Il duo musicale – che è primo nella classifica provvisoria con il brano ‘Brividi’ – sta conquistando i telespettatori con le performance sul palco dell’Ariston. Come ieri 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, quando i cantanti sono entrati in scena e si sono posizionati dietro ad Amadeus, abbracciandolo. Poi Blanco gli ha dato un bacio sul collo e il conduttore è scoppiato a ridere. Un sincero gesto d’affetto o si tratta del FantaSanremo? Forse entrambe le cose. Anche se pare che nel regolamento del FantaSanremo non sia citato alcun bonus al riguardo: troviamo infatti “L’artista batte il cinque con Amadeus”, “bacio sulla guancia durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood eshow al Festival di. Il duo musicale – che è primo nella classifica provvisoria con il brano ‘Brividi’ – sta conquistando i telespettatori con le performance sul palco dell’Ariston. Come ieri 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, quando i cantanti sono entrati in scena e si sono posizionati dietro ad, abbracciandolo. Poigli ha dato unsule il conduttore è scoppiato a ridere. Un sincero gesto d’affetto o si tratta del Fanta? Forse entrambe le cose. Anche se pare che nel regolamento del Fantanon sia citato alcun bonus al riguardo: troviamo infatti “L’artista batte il cinque con”, “sulla guancia durante ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - StraNotizie : Sanremo 2022, conferenza stampa 5 febbraio: le parole di Amadeus - rockolpoprock : Sanremo 2022: la classifica, commenti e previsioni. Chi vincerà? -