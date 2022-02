Salvini: “Se il centrodestra oggi è una coalizione? No, mi pare evidente. Alla logica di squadra qualcuno preferisce quella del singolo” (Di sabato 5 febbraio 2022) “oggi il centrodestra in Italia è una coalizione? No. Mi sembra evidente”. Così’ il segretario della Lega, Matteo Salvini, introduce il suo intervento (a distanza, essendo in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid), al convegno Il Futuro della destra in Europa, organizzato da Susanna Ceccardi. Il leader leghista affronta subito il tema della spaccatura nel centrodestra, e delle tensioni con il partito di Giorgia Meloni e con Forza Italia. Porta come esempio la candidatura fallita di Casellati al Quirinale. “Settimana scorsa una candidata presidente della Repubblica, espressione del centrodestra, un’altissima carica dello Stato, contava, almeno sulla carta, su 450 voti. Alla prova dell’aula sono scomparsi circa 70 voti di presunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “ilin Italia è una? No. Mi sembra”. Così’ il segretario della Lega, Matteo, introduce il suo intervento (a distanza, essendo in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid), al convegno Il Futuro della destra in Europa, organizzato da Susanna Ceccardi. Il leader leghista affronta subito il tema della spaccatura nel, e delle tensioni con il partito di Giorgia Meloni e con Forza Italia. Porta come esempio la candidatura fallita di Casellati al Quirinale. “Settimana scorsa una candidata presidente della Repubblica, espressione del, un’altissima carica dello Stato, contava, almeno sulla carta, su 450 voti.prova dell’aula sono scomparsi circa 70 voti di presunto ...

