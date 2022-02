Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco: «Mancano due metri per salvarlo» – Il video (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano solo due metri per raggiungere il piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri ne villaggio Tamrout a nord del Marocco cinque giorni fa. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere il bambino e scavano con le mani un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. I soccorritori, alle due, hanno detto che mancavano “altre cinque ore di lavoro”. Sono calcoli di matematica e fatica e in questa cabala marocchina, si procede in realtà centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia che da tre ore viene picconata con tenacia. Le operazioni di soccorso proseguono giorno e notte e sono ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022)solo dueper raggiungere il piccolo, ildi cinque anniin fondo a undi 32ne villaggio Tamrout a nord delcinque giorni fa. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere ile scavano con le mani un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. I soccorritori, alle due, hanno detto che mancavano “altre cinque ore di lavoro”. Sono calcoli di matematica e fatica e in questa cabala marocchina, si procede in realtà centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia che da tre ore viene picconata con tenacia. Le operazioni di soccorso proseguono giorno e notte e sono ...

Advertising

RaiNews : Due uomini stanno ora cercando di scavare con le mani per superare l'ultimo tratto di terreno che li separa dal bam… - Ticinonline : «Siamo a due metri dal piccolo Rayan», ma di mezzo c'è una roccia #rayan #pozzo #soccorso #marocco #bambino - BomprezziMarco : RT @RaiNews: Due uomini stanno ora cercando di scavare con le mani per superare l'ultimo tratto di terreno che li separa dal bambino intrap… - ale_carelli : RT @VVazzari: #Marocco. Ore decisive per #Rayan, il bambino intrappolato in un pozzo a 30 metri di profondità - discolaccio : #Rayan Ancora sei laggiù. Dio mio ti prego aiutalo. Sembra che manchino meno di due metri e che proprio adesso un s… -