Pechino 2022: Mornati, 'Goggia arriva e gareggia' (Di sabato 5 febbraio 2022) Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - "Sofia Goggia arriva e gareggia e questo è già tantissimo. E' stata bravissima, in un lasso di tempo brevissimo ha recuperato tutto e questa è già la prima nota lieta. Conoscendola verrà e sarà ultra competitiva e non si tirerà indietro. Anche lei come abbiamo visto durante la stagione, di sicuro in discesa, si giocherà il tutto per tutto". Lo ha detto il Capo Missione e Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati a Sky a Casa Italia a Yanqing. La campionessa azzurra dovrebbe arrivare l'8 febbraio. "Michela Moioli durante la cerimonia era molto emozionata, mi ha fatto molto piacere, ha avuto la percezione di rappresentare non solo tutti noi, ma tutto lo sport italiano. E' stato un grande buster per lei e sicuramente si giocherà una medaglia", ha aggiunto

