Pallanuoto femminile | Serie A1 2022 | vittorie esterne di Catania | Verona e Trieste

(Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi, sabato 5 febbraio, laA1 2021-diha visto disputarsi la decima giornata, la prima del girone di ritorno, anche se sono state rinviate a data da destinarsi Padova-Bogliasco e Roma-Florentia. Salgono così a sei i match da recuperare, ma è stato fissato per martedì 8 febbraio alle ore 15.30 Orizzonte-Florentia. Oggi si registrano tre: Milano-Orizzonte finisce 8-21 per le etnee, che puntellano il quarto posto e restano a -4, ma con due gare in meno, dal Vetrocar, che passa per 5-13 in casa della Vela Nuoto Ancona. Lo scontro diretto per il quinto posto premia la, che sbanca per 15-17 la vasca del Como Nuoto. PROGRAMMA, RISULTATI E ...