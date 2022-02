Olimpiadi invernali, la prima medaglia azzurra è di Francesca Lollobrigida. È la nipote di Gina (video) (Di sabato 5 febbraio 2022) La fatica e la sofferenza degli ultimi metri si sono aperte in un sorriso raggiante: Francesca Lollobrigida ce l’ha fatta e ha realizzato il suo sogno. La campionessa azzurra ha conquistato l’argento olimpico sui 3000 metri (pattinaggio velocità) dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 al termine di una gara intensa, combattuta ed emozionante. La classe ’91 dell’Aeronautica Militare, alla sua terza Olimpiade, si toglie la più grande soddisfazione della carriera, seconda sul traguardo soltanto all’olandese Irene Shouten, grande favorita della vigilia e oro olimpico. Francesca Lollobrigida è la prima azzurra a vincere nella specialità Un risultato storico anche per l’Italia perché mai una azzurra della pista lunga era salita su un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) La fatica e la sofferenza degli ultimi metri si sono aperte in un sorriso raggiante:ce l’ha fatta e ha realizzato il suo sogno. La campionessaha conquistato l’argento olimpico sui 3000 metri (pattinaggio velocità) dei Giochi Olimpicidi Pechino 2022 al termine di una gara intensa, combattuta ed emozionante. La classe ’91 dell’Aeronautica Militare, alla sua terza Olimpiade, si toglie la più grande soddisfazione della carriera, seconda sul traguardo soltanto all’olandese Irene Shouten, grande favorita della vigilia e oro olimpico.è laa vincere nella specialità Un risultato storico anche per l’Italia perché mai unadella pista lunga era salita su un ...

