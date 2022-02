Nba: Vince Chicago, Doncic stoppa Philadelphia, tunnel Nets (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue la crisi di Brooklyn, a Ovest Utah prova a riavvicinare la terza piazza, cade Denver. ROMA - Chicago torna a Vincere, Cleveland tiene il passo mentre Philadelphia sbatte contro un super Luka ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue la crisi di Brooklyn, a Ovest Utah prova a riavvicinare la terza piazza, cade Denver. ROMA -torna are, Cleveland tiene il passo mentresbatte contro un super Luka ...

Advertising

giampdisan : @CapitanGobbo @Cropy03J Perché secondo te una Roma in gara secca non può battere l'Inter? Certo che può. E magari v… - infoitsport : NBA, i risultati della notte: Phoenix abbatte Brooklyn fa 11 in fila, vince Golden State - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: Phoenix abbatte Brooklyn fa 11 in fila, vince Golden State #SkyNBA #NBA - TV7Benevento : Basket: Nba, Golden State rimonta da -17 e vince a San Antonio... - SkySportNBA : NBA, i risultati della notte: Phoenix abbatte Brooklyn fa 11 in fila, vince Golden State #SkyNBA #NBA -