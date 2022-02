Monica Vitti, l'addio a Roma tra fiori gialli e lunghi applausi (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma (ITALPRESS) – fiori gialli perchè giallo era il colore preferito di Monica Vitti, applausi perchè era molto apprezzata nonostante l'invisibilità del suo corpo, fiumi di lacrime e piazza gremita perchè era sinceramente, profondamente amata dagli italiani. E' stato questo l'addio alla celebre artista. Si sono svolti questo pomeriggio alle 15 i funerali di Monica Vitti.L'attrice musa del regista Michelangelo Antognoni si è spenta mercoledì scorso a 90 anni nella sua casa alle spalle di piazza del Popolo a Roma. La bara, trapuntata di mimose e rose gialle (colore preferito dall'artista), è giunta alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, accolta dal sindaco della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)(ITALPRESS) –perchè giallo era il colore preferito diperchè era molto apprezzata nonostante l'invisibilità del suo corpo, fiumi di lacrime e piazza gremita perchè era sinceramente, profondamente amata dagli italiani. E' stato questo l'alla celebre artista. Si sono svolti questo pomeriggio alle 15 i funerali di.L'attrice musa del regista Michelangelo Antognoni si è spenta mercoledì scorso a 90 anni nella sua casa alle spalle di piazza del Popolo a. La bara, trapuntata di mimose e rose gialle (colore preferito dall'artista), è giunta alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, accolta dal sindaco della ...

