Lo studente che traccia il jet di Elon Musk su Twitter ora vuole una Tesla in regalo per chiudere l’account

(Di sabato 5 febbraio 2022) A fine novembre il patron digli aveva offerto 5.000 dollari per eliminarechele rotte del suo aereo privato. «Puoi toglierlo? È un rischio per la sicurezza», gli aveva scritto. Ma il giovanedella University of Central Florida che, tramite un programma informatico bot, è riuscito nell’impresa dire le rotte del jet dell’uomo più ricco del mondo ha subito rifiutato l’offerta e ha pensato bene di rilanciare con una ricompensa a suo vedere più adeguata. Jack Sweeney è disposto a rimuovereJet in cambio di unaModel 3. Stando al sito web di, il prezzo di partenza di questo modello ...

Advertising

sbonaccini : Tutto partì da una docente che salvò uno studente in arresto cardiaco. Ora l’istituto Aldini Valeriani di Bologna s… - ciropellegrino : Il ministro dell'Interno #Lamorgese trovi il coraggio di individuare fra le divise la catena di colpe che hanno por… - carlamartamari : RT @sabripillot: ..difficoltà del nostro Paese di capire la differenza tra studente e ricercatore e di comprendere che essere ricercatore v… - RoccoTodero : In un Paese serio il Consiglio dei Ministri si riunisce d’urgenza e vara un decreto legge: lo studente che sarà tro… - ZPeppem : RT @sabripillot: ..difficoltà del nostro Paese di capire la differenza tra studente e ricercatore e di comprendere che essere ricercatore v… -

Ultime Notizie dalla rete : studente che

Ma il giovanedella University of Central Florida, tramite un programma informatico bot, è riuscito nell'impresa di tracciare le rotte del jet dell'uomo più ricco del mondo ha subito ......18enne schiacciato da una trave d'acciaio il 21 gennaio 2022, nel suo ultimo giorno di ... In risposta a questo fatto tragico, alla narrazione mainstream ,si è ben guardata dall'indagare ...No all’alternanza scuola lavoro, no al ripristino delle due prove scritte all’esame di maturità dopo due anni di Didattica a distanza: questi i temi al centro delle proteste che ieri, venerdì 4 ...Che dopo l’8 settembre 1943 ... e Giuseppe Giannotti di Rai Storia – e del Ministero della Cultura (con il Direttore Generale per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico, Antimo ...