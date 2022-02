LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò in testa davanti a Bastianini, Viñales si porta in terza posizione (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.48 Ecco qualche immagine del ritorno in pista di Marc Marquez oggi a Sepang: Back on the bike after several months off! @marcmarquez93 made his return to #MotoGP action today in Sepang! #SepangTest pic.twitter.com/MpLJm9XgPb — MotoGP (@MotoGP) February 5, 2022 09.45 Temperature scese con la pista che ora si affolla, manca un’ora e un quarto prima della bandiera a scacchi. 09.42 VINALES! Il classe 1995 fa segnare un 1’59?102 e si porta in terza posizione lasciandosi alle spalle Rins, Pol Espargarò e Mir. Ci sono dunque due piloti dell’Aprilia Racing nelle prime tre posizioni. 09.39 Luca Marini trova un ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.48 Ecco qualche immagine del ritorno in pista di Marc Marquez oggi a: Back on the bike after several months off! @marcmarquez93 made his return to #action today in! #pic.twitter.com/MpLJm9XgPb —(@) February 5,09.45 Temperature scese con la pista che ora si affolla, manca un’ora e un quarto prima della bandiera a scacchi. 09.42 VINALES! Il classe 1995 fa segnare un 1’59?102 e siinlasciandosi alle spalle Rins, Pole Mir. Ci sono dunque due piloti dell’Aprilia Racing nelle prime tre posizioni. 09.39 Luca Marini trova un ...

