Inter-Milan | i tifosi rossoneri intonano in coro | “Calhanoglu figlio di p*****a”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si accende dopo pochi minuti il derby, con iche hanno intonato unnei confronti di Hakan. Quest’ultimo non si è lasciato bene con la sua ex squadra, passando a parametro zero tra le fila dei rivali cittadini. Idel, che già all’andata non avevano apprezzato l’esultanza del turco dopo il rigore trasformato, hanno dunque espresso il proprio disappunto fin da subito, cantando: “di“. Si infiamma l’atmosfera a San Siro, dove entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questo derby e non vogliono perdere. SportFace.

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - VincyRea : @MicheleGalvani Alla Juve o all'Inter e al Milan avrebbero fischiato? no - orlygalli : @Muffiano_ bella partita molto intensa e a ritmi alti, tanto agonismo nei contrasti, Inter più organizzata e che ha…

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22: moviola L'episodio chiave della moviola del match tra Inter e Milan, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Guida, al VAR Mazzoleni. Tutto pronto per il derby della Madonnina tra Inter e Milan, stracittadina che vale un bel pezzo di scudetto. Punti pesanti in palio per i piani di altissima classifica, con i nerazzurri che vincendo andrebbero a +7 sul secondo posto. Maurizio Pistocchi noto giornalista ed opinionista, ha espresso il proprio pensiero sul derby fra Inter e Milan che andrà in scena oggi alle ore 18.00. "È il giorno del derby di Milano, un derby che vale..." Per il derby tra Inter e Milan di questo pomeriggio (ore 18:00) a 'San Siro' Ante Rebic ha alzato bandiera bianca. Tre giorni di allenamento a ...