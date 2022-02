In Roma-Genoa fa tutto Zaniolo. Segna un gol straordinario ma Abisso glielo annulla. Poi si fa espellere (Di sabato 5 febbraio 2022) Nicolò Zaniolo s’è inventato un gol straordinario al novantunesimo, sbloccando una partita – quella tra Roma e Genoa – noiosa, ferma sullo zero e a zero. Il ventidue, dopo una settimana in cui s’è tanto parlato di lui in chiave mercato, ha fatto letteralmente impazzire lo stadio Olimpico con un tiro incrociato dalla trequarti. L’arbitro, però, richiamato dal Var, ha annullato la rete per un precedente pestone di Abraham ai danni di Vasquez, centrale messicano del Genoa. Il contatto c’è, a Dazn s’è detto che in base al metro tenuto dall’arbitro per tutta la partita fosse eccessivo fischiarlo. Sta di fatto che il gol è stato annullato e che poi, negli sviluppi dell’azione immediatamente successiva all’episodio, Zaniolo è andato a dire qualcosa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Nicolòs’è inventato un golal novantunesimo, sbloccando una partita – quella tra– noiosa, ferma sullo zero e a zero. Il ventidue, dopo una settimana in cui s’è tanto parlato di lui in chiave mercato, ha fatto letteralmente impazzire lo stadio Olimpico con un tiro incrociato dalla trequarti. L’arbitro, però, richiamato dal Var, hato la rete per un precedente pestone di Abraham ai danni di Vasquez, centrale messicano del. Il contatto c’è, a Dazn s’è detto che in base al metro tenuto dall’arbitro per tutta la partita fosse eccessivo fischiarlo. Sta di fatto che il gol è statoto e che poi, negli sviluppi dell’azione immediatamente successiva all’episodio,è andato a dire qualcosa ...

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CB_Ignoranza : Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e cor… - OfficialASRoma : ?? da #LaMagicaLand! ???? Anche qui c'è l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - sa_lauretta : @PresMoratti Fallo netto. Spiace per la Roma, ma il giocatore anticipa con il corpo ma schiacciando il collo del pi… - VoceGiallorossa : ??? #IlMiglioreVG - Roma-Genoa 0-0 - Vota il man of the match dei giallorossi #ASRoma #RomaGenoa -