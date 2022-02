Il globale non è più sexy. Parola di McKinsey

(Di sabato 5 febbraio 2022) I colli di bottiglia creati dalla pandemia nelle catene mondiali di approvvigionamento stanno cambiando anche i tempi dell’industria della moda. I ritmi delle consegne sono rallentati dalle navi-container che, per caricare merci nei luoghi di produzione, perlopiù l’Asia, e navigare fino ai luoghi di consumo, principalmente Europa e Stati Uniti, da ormai due anni impiegano il doppio del tempo. Un andamento lento che svuota gli scaffali, fa aumentare i prezzi e riempie i magazzini di merci fuori stagione. Se ne sono accorti anche gli influencer. Pochi giorni fa Chiara Ferragni, sulla quale si stanno peraltro appuntando nuovamente gli occhi delle società di private equity, ha annunciato che la sua “Collection” comunicherà d’ora in poi news e immagini di prodotto solo quando questo sarà disponibile nei negozi “perché chi lo acquista possa entrare subito a far parte di questo mondo”. ...

Internazionale : La pandemia ha generato milioni di tonnellate di rifiuti plastici che non sono stati smaltiti correttamente. L'inqu… - ladyonorato : La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della… - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco Oltre alla #pandemia,si è diffusa 'l'infodemia”, e cioè “la deformazione della realtà bas… - dolores20943592 : RT @costa_costa1967: E' caduto un altro bastione del regime globale. Lo Stato dell'Alberta dichiara finita la dittatura nazivaccinista. Il… - acaitaliasati : @AlbertoBagnai Alberto ormai è chiaro che abbiamo bisogno a livello globale di terapia di gruppo… la genteeeh è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : globale non

Il Foglio

... a meno di trecento chilometri di Hermosillo, è l'epicentro di una partita geopoliticatra ... Un bottino che il governo messicano è determinato alasciarsi sfuggire. Da qui il recente ..."Anche se ci sono ottimi gruppi, la scala è veramente molto bassa rispetto per poter immaginare un ruolo di livello in ambito", ha aggiunto. L'M&A a livello europeo tra grandi banche...Questo genera non solo un’inefficienza del singolo produttore, ma aggrava i problemi di sostenibilità ambientale dell’intero settore tessile che, da solo, è responsabile del 6 per cento delle ...Ovvero: una tavola in cui nulla si butta e tutto, o quasi, si riutilizza, con un occhio al benessere globale del pianeta. È quella che si dovrebbe apparecchiare sabato 5 febbraio per la IX Giornata ...