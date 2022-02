GF Vip, Alex Belli e il triangolo: parla la famiglia dell’attore (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche da squalificato del Gf vip, Alex Belli continua ad essere una colonna portante della Casa con il triangolo che forma insieme alle gieffine Delia Duran e Soleil Sorge. In molti si chiedono cosa ne pensino i familiari circa le dinamiche di cui Alex è diventato protagonista nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto, dopo che Belli ha ammesso di tenere molto al rapporto con il padre. Quest’ultimo è il diacono che ha celebrato la promessa di nozze tra Alex e Delia e in un’intervista esclusiva ha rilasciato insieme ad un altro figlio alcune dichiarazioni sul tanto discusso triangolo di cui è protagonista l’ormai ex gieffino. LEGGI ANCHE — Gf vip, Alex Belli fa discutere anche in famiglia Continua ad essere al centro ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche da squalificato del Gf vip,continua ad essere una colonna portante della Casa con ilche forma insieme alle gieffine Delia Duran e Soleil Sorge. In molti si chiedono cosa ne pensino i familiari circa le dinamiche di cuiè diventato protagonista nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto, dopo cheha ammesso di tenere molto al rapporto con il padre. Quest’ultimo è il diacono che ha celebrato la promessa di nozze trae Delia e in un’intervista esclusiva ha rilasciato insieme ad un altro figlio alcune dichiarazioni sul tanto discussodi cui è protagonista l’ormai ex gieffino. LEGGI ANCHE — Gf vip,fa discutere anche inContinua ad essere al centro ...

