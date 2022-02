Gazzetta: “Video Insigne, gaffe che non deve capitare. Spiegato l’equivoco” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Video di Lorenzo Insigne diventato virale sui social, sta suscitando molte critiche. Anche Gazzetta dello Sport è ritornata sull’argomento, anche perché da almeno due giorni non si spengono le voci su quanto accaduto. Il giocatore del Napoli è stato risucchiato in un vortice di polemiche, per una frase detta senza forse soffermarsi troppo e perché convinto di fare un gesto altruista. Eppure, nonostante, tutto quelle parole, sono ‘stonate’. Gazzetta dello Sport, sottolinea che appartengono a certi ambienti particolari e scrive: “Da ieri gira in rete ed è diventata per il capitano un problema da dribblare, più complicato da saltare di un forte difensore. Sembra il classico saluto al tifoso – Checco il nome – ma poi quell’augurio finale suona decisamente strano, stonato «Ti auguro una “presta libertà”». L’espressione ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Ildi Lorenzodiventato virale sui social, sta suscitando molte critiche. Anchedello Sport è ritornata sull’argomento, anche perché da almeno due giorni non si spengono le voci su quanto accaduto. Il giocatore del Napoli è stato risucchiato in un vortice di polemiche, per una frase detta senza forse soffermarsi troppo e perché convinto di fare un gesto altruista. Eppure, nonostante, tutto quelle parole, sono ‘stonate’.dello Sport, sottolinea che appartengono a certi ambienti particolari e scrive: “Da ieri gira in rete ed è diventata per il capitano un problema da dribblare, più complicato da saltare di un forte difensore. Sembra il classico saluto al tifoso – Checco il nome – ma poi quell’augurio finale suona decisamente strano, stonato «Ti auguro una “presta libertà”». L’espressione ...

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO Sofia Goggia torna sugli sci! E la colonna sonora è da... 'Brividi' - GiovaAlbanese : #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus… - GiovaAlbanese : #Zakaria a Torino, domani visite e firme per diventare ufficialmente un calciatore della #Juventus ? #calciomercato… - napolipiucom : Gazzetta: 'Video Insigne, gaffe che non deve capitare. Spiegato l'equivoco' #CalcioNapoli #Insigne #napoli… - genabr : -