Formazioni ufficiali Inter-Milan, Serie A 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Inter-Milan, match valido per la 24esima giornata della Serie A 2021/2022. Tutto pronto a San Siro per il derby della Madonnina. Partita fondamentale per i rossoneri per cercare di rimanere in corsa per lo Scudetto, con i nerazzurri lontani quattro punti e con una partita in meno. Appuntamento alle ore 18. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Inter: Milan: SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 24esima giornata della. Tutto pronto a San Siro per il derby della Madonnina. Partita fondamentale per i rossoneri per cercare di rimanere in corsa per lo Scudetto, con i nerazzurri lontani quattro punti e con una partita in meno. Appuntamento alle ore 18. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

Reggina_1914 : OGGI IN CAMPO COSÌ ?? Qui per le formazioni ufficiali ???? - FIGCfemminile : ?? | ?? Le formazioni ufficiali di @sampdoria ??? @SassuoloUS! ???? @TIM_vision #SerieAFemminile #TimVision - Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - TG24info : LIVE – Serie B – #Frosinone vs #Vicenza (pre-gara) Le formazioni ufficiali | - 11contro11 : FA Cup: Manchester City-#Fulham, le formazioni ufficiali #ManchesterCity #Estero #11contro11 -