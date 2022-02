Facebook perde utenti per la prima volta in 18 anni (Di sabato 5 febbraio 2022) della sua storia. Qualcuno potrebbe anche dire: “era ora!” visto quanto accaduto nel corso di tutti questi anni. La società è nota per aver esposta i dati dei propri utenti per i propri interessi economici, è la principale fonte della diffusione di disinformazione e fake news oltre ad essere un ambiente di lavoro estremamente nocivo per i suoi dipendenti solo a citare alcuni degli aspetti negativi dell’azienda di Mark Zuckerberg. Cambiare il nome in Meta con l’obiettivo di non associare negatività a quello del social blu è solo all’inizio e ci vorranno diversi anni prima che il cambiamento diventi effettivo. Facebook non smette di stupire (in negativo) Facebook perde utenti Cosa accadrà nel frattempo? Zuckerberg con Meta riuscirà ad affrontare e ... Leggi su pantareinews (Di sabato 5 febbraio 2022) della sua storia. Qualcuno potrebbe anche dire: “era ora!” visto quanto accaduto nel corso di tutti questi. La società è nota per aver esposta i dati dei propriper i propri interessi economici, è la principale fonte della diffusione di disinformazione e fake news oltre ad essere un ambiente di lavoro estremamente nocivo per i suoi dipendenti solo a citare alcuni degli aspetti negativi dell’azienda di Mark Zuckerberg. Cambiare il nome in Meta con l’obiettivo di non associare negatività a quello del social blu è solo all’inizio e ci vorranno diversiche il cambiamento diventi effettivo.non smette di stupire (in negativo)Cosa accadrà nel frattempo? Zuckerberg con Meta riuscirà ad affrontare e ...

ItaliaViva : 'Confermati due grandi presidenti, oggi parte della classe politica perde la sua credibilità. Per me un giorno di f… - morgana661 : RT @AStramezzi: Facebook perde in borsa il 27,45% (200Mld$ di capitalizzazione) perché gli utenti abbandonano il social più famoso Forse so… - giannifioreGF : #Facebook perde utenti per la prima volta in 18 anni - antbar12 : RT @Covidioti: Facebook perde 230 miliardi in borsa. Sono dispiaciutissimo! Era così bello e umano il progetto #Meta #ZuckaSuka - Cesco_Maria : RT @AStramezzi: Facebook perde in borsa il 27,45% (200Mld$ di capitalizzazione) perché gli utenti abbandonano il social più famoso Forse so… -