Ex arbitro investito da un carro attrezzi | il calcio piange la morte di Fabio Oggioni

(Di sabato 5 febbraio 2022) Una tragedia ha colpito il mondo del. E’ morto l’ex, aveva 53 anni. Secondo le ultime ricostruzioni e come confermato anche da ‘Il Messaggero’ l’uomo è statoda unnella zona di San Vincenzo a pochi chilometri dal centro di Guardiagrele.era fuori dalla sua auto e la stava spingendo perché senza carburante, in prossimità di una curva è sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto. Sul posto sono arrivati Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco, ma l’uomo era ormai senza vita.era stato nella sezione di Lanciano dell’Associazione Italiana Arbitri che in un post sui social lo descrive come “grande uomo di sport”. Brutto incidente con il motorino: è morto il calciatore Marco ...

CalcioWeb : Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto l'ex arbitro #FabioOggioni, travolto da un carro attrezzi -

In passato è stato anche arbitro nonché poi dirigente di una squadra di calcio frentana. Sul posto il 118, i vigili del fuoco. L'uomo è stato investito mentre spingeva la sua auto, rimasta in panne.