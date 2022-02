Ecco come migliorerà Google TV con queste tre novità (Di sabato 5 febbraio 2022) Stando a quanto emerge da alcune righe di codice scovate nell'ultima versione di Google TV, vi sarebbero tre nuove funzioni in arrivo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 5 febbraio 2022) Stando a quanto emerge da alcune righe di codice scovate nell'ultima versione diTV, vi sarebbero tre nuove funzioni in arrivo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

ladyonorato : Ecco come funziona ESATTAMENTE il sistema di controllo sociale che le lobby del digitale insieme a governi corrotti… - GrandeFratello : Popolo social, vi siete espressi come sempre numerosissimi, decretando a colpi di like l’attacco artistico più bell… - Inter : ??? | STADIO Sei pronto a ricevere i #DigitalBits? Ecco come fare: ? Scarica il nuovo AstraX wallet ? Vieni allo… - acistampa : RT @acistampa: Intervista alle Clarisse di Faenza che ora vivono a Montepaolo. Una clausura in un'oasi di pace e silenzio. Ecco cosa fanno… - Michele_Arnese : RT @FedericoCrespi8: Ecco come Russia e Cina si gasano -