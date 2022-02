“È morto”. Ospite in tv e protagonista di velenosi scontri, è scomparso a 69 anni: con la sua battaglia ha diviso l’Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Muore a 69 anni il biologo no vax Franco Trinca. L’annuncio del decesso è di Selvaggia Lucarelli, con la quale Franco Trinca ha avuto un acceso confronto nel salotto televisivo di PiazzaPulita su La7. Trinca si spegne a causa di una forma grave di polmonite bilaterale presso l’ospedale di Perugia, dove era stato ricoverato non appena riscontrata la positività al Covid. “È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso Ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato”, con queste parole Selvaggia Lucarelli ha annunciato la morte del biologo no vax. A favore delle terapie domiciliari contro il covid e protagonista di accesi dibattiti avvenuti in diversi salotti televisivi, Franco Trinca era tra i coordinatori del movimento “Uniti per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Muore a 69il biologo no vax Franco Trinca. L’annuncio del decesso è di Selvaggia Lucarelli, con la quale Franco Trinca ha avuto un acceso confronto nel salotto televisivo di PiazzaPulita su La7. Trinca si spegne a causa di una forma grave di polmonite bilaterale presso l’ospedale di Perugia, dove era stato ricoverato non appena riscontrata la positività al Covid. “Èper polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spessoin tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato”, con queste parole Selvaggia Lucarelli ha annunciato la morte del biologo no vax. A favore delle terapie domiciliari contro il covid edi accesi dibattiti avvenuti in diversi salotti televisivi, Franco Trinca era tra i coordinatori del movimento “Uniti per la ...

Emma ossessionata dal Fantasanremo: "Vogliono togliermi punti!", cosa è successo ... per questo è intervenuta su Rai Radio2 e ospite di Ema Stokholma, ha fatto delle precisazioni, ... ma ti pare che vado in giro con la scorta?! Io morto per Emma che non vuole le tolgano i punti del ...

Covid, morto il biologo no - vax Fabio Trinca: sosteneva cure alternative bocciate dalla scienza ... 70 anni e diventato ormai un volto noto della televisione, è morto all'ospedale di Città di ... Chi era Fabio Trinca Ospite di numerose trasmissioni televisive, tra cui Dritto e rovescio su Rete 4 e ...

Torino, bimbo di 15 mesi ospite dei nonni muore cadendo dall'ottavo piano La Repubblica Morto il biologo no-vax Franco Trinca: era ricoverato per Covid Eppure, Franco Trinca, noto biologo no-vax, ieri è morto, non è riuscito a vincere la sua battaglia ... Il no vax, che era spesso ospite in trasmissioni televisive, in un’intervista a Byoblu aveva ...

Franco Trinca, morto di Covid il biologo no vax Il biologo, non vaccinato, è morto a 70 anni all’ospedale di Perugia dov’era ricoverato da circa due settimane a causa di una polmonite bilaterale causata dal SarsCov2. Ospite di numerose trasmissioni ...

