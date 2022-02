Cocaina in auto e marijuana i casa, i due pusher albanesi patteggiano e tornano subito liberi (Di sabato 5 febbraio 2022) MACERATA - Trovati con due etti di Cocaina e quasi mezzo chilo di marijuana, patteggiano e tornano in libertà. Nei loro confronti sono stati revocati i domiciliari ed è stato disposto l'obbligo di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 5 febbraio 2022) MACERATA - Trovati con due etti die quasi mezzo chilo diin libertà. Nei loro confronti sono stati revocati i domiciliari ed è stato disposto l'obbligo di ...

Advertising

Strill_it : In auto con 30 grammi di cocaina, arrestato 26enne nel cosentino - CronacheMc : CIVITANOVA - In manette due albanesi che avevano in auto 200 grammi di droga mentre a casa 480 grammi di marijuana.… - AnsaCalabria : Droga:in auto con 30 grammi di cocaina, arrestato dai Cc. Corigliano Rossano, ventiseienne incensurato ai domicilia… - TelemiaLaTv : DROGA: IN AUTO CON 30GR DI COCAINA,ARRESTATO DA CC - RCN_101 : Un ventiseienne incensurato è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Reparto territoriale di… -