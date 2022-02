Clamoroso all’Olimpico | Zaniolo gol annullato ed espulsione in quattro minuti!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nicolòprotagonista indiscusso del match contro il Genoa. Il gioiello giallorosso dopo una buona prestazione ha trovato il gol del vantaggio al novantesimo minuto, con un gran tiro da fuori che si è infilato nell’angolino basso. Non è riuscito a contenere l’adrenalina e ha deciso di togliersi la maglia per esultare prendendosi un cartellino giallo. Dopo pochi minuti il Var richiama l’arbitro per un possibile fallo in attacco di Abraham poco prima del gol del numero ventidue. Il gol vienedal Var erientra in campo con molta rabbia. Termina subito un azione e durante un colloquio con l’arbitro prende il secondo giallo, questa volta per proteste, che gli vale il cartellino rosso.