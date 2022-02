**Centrodestra: Salvini, 'io ce la metto tutta per unire, gli altri leader decidano'** (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Bisogna decidere, i leader devono decidere, se preferiscono avere un piccolo orticello presidiato e assistere allo smantellamento dei valori e dell'identità del Paese da parte della sinistra o se vale la pena giocare di squadra". Lo ha detto Matteo Salvini a una inziativa della Lega su Facebook parlando del centrodestra. "Io ce la metto tutta per unire, dove altri dividono. Ma per unire bisogna essere in due, tre, quattro. Se uno lavora per tutti e per un obiettivo comune e gli altri non vedono l'ora di uscire dalla stanza per farsi i propri interessi particolari...", ha aggiunto il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Bisogna decidere, idevono decidere, se preferiscono avere un piccolo orticello presidiato e assistere allo smantellamento dei valori e dell'identità del Paese da parte della sinistra o se vale la pena giocare di squadra". Lo ha detto Matteoa una inziativa della Lega su Facebook parlando del centrodestra. "Io ce laper, dovedividono. Ma perbisogna essere in due, tre, quattro. Se uno lavora per tutti e per un obiettivo comune e glinon vedono l'ora di uscire dalla stanza per farsi i propri interessi particolari...", ha aggiunto ildella Lega.

