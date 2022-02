Beautiful | trama 5 febbraio 2022 | un' amara scoperta

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 febbraio 2022)oggi 5con un'sorpresa per Shauna e la speranza di Ridge che Thomas superi l'intervento. Un'per Quinn Doppio appuntamento dioggi 5con colpi di scena interessanti e qualche rivelazione di troppo. Quinn è sotto pressione tanto che Wyatt e Flo fanno di tutto per farle capire quale sia il problema. Nonostante tutto quello che lei e Shauna abbiano combinato alla famiglia Forrester, non si arrendono. Proprio per questo la Fulton ha dovuto lasciare la dependance di Eric a Villa Forrester e trasferirsi a casa della figlia. Wyatt Spencer è contrariato da questa intromissione nella loro vita e farebbero di tutto per rimettere le cose a posto. In una ...