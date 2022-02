Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 18.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 TRA I BIVI PER LA A24 E PER LA DIRAMAZIONESUD, CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI FOCUS SULLA PONTINA, DISAGI PER DUE INCIDENTI IL PRIMO CAUSA CODE DA VIA DI VALLERANO A CASTEL DI DECIMA L’ALTRO INCIDENTE PIU’ A SUD, CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA DEL TUFETTO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A 24 E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, PER ...