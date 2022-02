«Stop greenwashing» | all’Ariston la protesta ambientalista contro lo sponsor di Cosmo con La Rappresentante di Lista

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ladicon, Margherita Vicario e Ginevra Laè arrivata sul palco dell’Ariston. E la si è udita distintamente. A portarla, però, non sono stati gli attivisti che già ieri avevano manifestato all’estero del teatro, ma uno dei protagonisti della serata canora delle cover: il cantante e produttore. Approfittando della propria esibizione con Ladi, il cantante ha pronunciato al microfono una frase di aperta contestazionea Plenitude, main partner del Festival di Sanremo. Durante l’esecuzione del brano “Be my baby”, cover del gruppo pop The Ronettes,stava accompagnando La ...

Greenpeace_ITA : #StopGreenwashing a Sanremo! #Cosmo e #Larappresentantedilista hanno accettato la nostra sfida. Fermiamo le pubblic… - itscryang : RT @beabri: Cosmo che urla 'Stop greenwashing' appena dopo lo spottone di ENI ?? #Sanremo2022 - UnghereseG : RT @SimoneCeriotti: Questo “stop #greenwashing” sul palco è da standing ovation, in un evento dove lo sponsor #Eni ha fatto sì che perfino… - martipugli30 : RT @beabri: Cosmo che urla 'Stop greenwashing' appena dopo lo spottone di ENI ?? #Sanremo2022 - SimoneCeriotti : Questo “stop #greenwashing” sul palco è da standing ovation, in un evento dove lo sponsor #Eni ha fatto sì che perf… -

' , ha gridato: ovveroalle operazioni di marketing realizzate da alcune aziende per apparire green quando in realtà non lo sono . Un messaggio rivolto a Eni, e al suo nuovo ...E alla fine c'è stato qualcuno che ha urlatodal palco del Festival contro Eni, il finanziatore principale di Sanremo che sta lanciando il suo nuovo marchio Non poteva passare inosservata la clamorosa sponsorizzazione del ...al mixer ha pronunciato al microfono “stop greenwashing”, criticando la strategia di comunicazione di alcune realtà di costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo ...Infatti, durante la serata delle cover di ieri, La Rappresentante di Lista ha cantato con Cosmo e Margherita Vicario e al termine del brano si è sentito “Stop Greenwashing“. Innanzitutto, cos’è il ...