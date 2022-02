Sparatoria a San Siro, ancora rapper immigrati in manette: arrestato l’egiziano Kappa 24k (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 feb — Si aprono le porte del carcere per un altro rapper di origini nordafricane, Kappa 24k. Dopo l’arresto di Baby Gang e Neima Ezza, avvenuto il 20 gennaio scorso, sono scattate le manette per Islam Abd el Karim, egiziano e residente in Italia dagli anni ’90. ancora immigrati che hanno scambiato le periferie delle città del nord per delle banlieu. Questa mattina la polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del cantante 32enne con l’accusa di detenzione e porto sulla pubblica via di un’arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico affollato. Contestualmente all’arresto sono scattate alcune perquisizioni in zona San Siro, a Legnano e a Motta Visconti, relative alla ricerca di armi da fuoco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 feb — Si aprono le porte del carcere per un altrodi origini nordafricane,24k. Dopo l’arresto di Baby Gang e Neima Ezza, avvenuto il 20 gennaio scorso, sono scattate leper Islam Abd el Karim, egiziano e residente in Italia dagli anni ’90.che hanno scambiato le periferie delle città del nord per delle banlieu. Questa mattina la polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del cantante 32enne con l’accusa di detenzione e porto sulla pubblica via di un’arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico affollato. Contestualmente all’arresto sono scattate alcune perquisizioni in zona San, a Legnano e a Motta Visconti, relative alla ricerca di armi da fuoco ...

