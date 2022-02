Serie C | via libera della Lega Pro all’intelligenza artificiale per gli arbitri

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consiglio Direttivo e Comitato EsecutivoPro hanno deciso di introdurre un’intelligenzaall’interno del campionato diC. Grazie alla stretta concordanza con l’Aia, lasi affiderà a Blue Pantheon per proporre l’utilizzo di una tecnologia che permetta l’interazione con glie l’erudizione degli stessi in base alle norme di gioco; in particolare, i direttori di gara potranno confrontarsi con l’intelligenzain questione per quanto concerne il Regolamento del Giuoco del Calcio, con un format domande/risposte che può migliorare la resa arbitrale ed evitare ogni sorta di errore. L’annata di utilizzo dell’IA in questione sarà quella 2022/2023, dunque a partireprossima stagione; vi è tanta ...