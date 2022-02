Serie A, giornata 24: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al termine del mercato, molte squadre si sono attrezzate per questa seconda parte di stagione. Da Genoa, Sampdoria e Salernitana – che hanno cambiato molti giocatori fino a trovare nuovi titolari – a Inter, Juventus e Roma, con pochi – ma mirati – acquisti. Si torna così in campo per la giornata 24 e, in ottica Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio, tenendo conto dei diversi “big match”. Su tutti, di sicuro il Derby di Milano tra Inter-Milan e anche l’interessante sfida tra Lazio e Fiorentina. Serie A, giornata 24: i portieri da schierare Juan Musso: la Dea ha lavorato bene sul mercato, anche se non ha avuto bisogno di effettuare troppi “cambiamenti”, fatta eccezione per Gosens all’Inter e Boga prelevato dal Sassuolo. ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al termine del mercato, molte squadre si sono attrezzate per questa seconda parte di stagione. Da Genoa, Sampdoria e Salernitana – che hanno cambiato molti giocatori fino a trovare nuovi titolari – a Inter, Juventus e Roma, con pochi – ma mirati – acquisti. Si torna così in campo per la24 e, in otticaA, ecco i 3daal, tenendo conto dei diversi “big match”. Su tutti, di sicuro il Derby di Milano tra Inter-Milan e anche l’interessante sfida tra Lazio e Fiorentina.A,24: idaJuan Musso: la Dea ha lavorato bene sul mercato, anche se non ha avuto bisogno di effettuare troppi “cambiamenti”, fatta eccezione per Gosens all’Inter e Boga prelevato dal Sassuolo. ...

Advertising

11contro11 : #SerieA, giornata 24: i 5 centrocampisti da non schierare al #Fantacalcio #Cagliari #HellasVerona #Lazio #Torino… - 11contro11 : #SerieA, giornata 24: i 5 centrocampisti da schierare al #Fantacalcio #Atalanta #Inter #Milan #Napoli #Spezia… - sportli26181512 : Serie A, domani si torna in campo: il programma della 24esima giornata: Si riporta di seguito il programma della 24… - ColucciLc : RT @NewsTuttoC: FOCUS TC - Serie C, 21^ giornata: la Top 11 del Girone C - MilanNewsit : Serie A, domani si torna in campo: il programma della 24esima giornata -