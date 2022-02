**Sanremo: Salvini, 'ho votato via sms Moro, con Amadeus e Drusilla tutto bello'** (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Ho televotato per Sanremo per la prima vota. Mi è piaciuta la canzone di Fabrizio Moro. Quest'anno, con Amadeus, Drusilla, tutto bello. Mi piace anche Irama e Elisa, ho adorato Fiorello". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Ho teleper Sanremo per la prima vota. Mi è piaciuta la canzone di Fabrizio. Quest'anno, con. Mi piace anche Irama e Elisa, ho adorato Fiorello". Lo ha detto Matteoa Zapping.

Advertising

matteorenzi : Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso s… - Ellebald : RT @parentetweet: Checco Zalone per i trans ha offeso i trans, Fiorello per i no-vax ha offeso i no-vax, per Salvini e Meloni Achille Lauro… - salvini_giacomo : RT @lucasofri: Non guardare Sanremo (senza snobismi: non mi piace, mi annoio, mi deprimo, ma liberi tutti) è un utile esercizio, perché leg… - eia58 : RT @parentetweet: Checco Zalone per i trans ha offeso i trans, Fiorello per i no-vax ha offeso i no-vax, per Salvini e Meloni Achille Lauro… - SandroBonomi2 : RT @parentetweet: Checco Zalone per i trans ha offeso i trans, Fiorello per i no-vax ha offeso i no-vax, per Salvini e Meloni Achille Lauro… -