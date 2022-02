Roma, l’accoglienza da re per scacciare le voci sulla Juventus (Di venerdì 4 febbraio 2022) Zaniolo Juve, Roma prepara un’accoglienza da re. La mossa dei tifosi giallorossi che allontana le voci di calciomercato I tifosi della Roma vogliono giocare un ruolo determinante per il futuro di Zaniolo. Nella sfida casalinga contro il Genoa, saranno pronti a mettere in atto cori e striscioni per accoglierlo da re. La speranza è quella di allontanare le voci di mercato, su di lui è forte la Juventus, e di convincerlo a rinnovare con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Zaniolo Juve,prepara un’accoglienza da re. La mossa dei tifosi giallorossi che allontana ledi calciomercato I tifosi dellavogliono giocare un ruolo determinante per il futuro di Zaniolo. Nella sfida casalinga contro il Genoa, saranno pronti a mettere in atto cori e striscioni per accoglierlo da re. La speranza è quella di allontanare ledi mercato, su di lui è forte la, e di convincerlo a rinnovare con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'accoglienza dell'Olimpico per scacciare le voci su #Zaniolo ?? - IvanaIv29438384 : RT @m_signifredi: Su @inblu2000it si parla della chiesa del Buon Pastore a Roma, un luogo di accoglienza per i #senzadimora aperto dai @gxl… - Mirobarsa : RT @Controchiave: Torna la #GiornatadeiCalziniSpaiati e noi di #Controchiave ci siamo! ?? #Domani 4 febbraio 2022 indossa e fai indossare c… - Controchiave : Torna la #GiornatadeiCalziniSpaiati e noi di #Controchiave ci siamo! ?? #Domani 4 febbraio 2022 indossa e fai indos… - myriam_salerno : RT @m_signifredi: Su @inblu2000it si parla della chiesa del Buon Pastore a Roma, un luogo di accoglienza per i #senzadimora aperto dai @gxl… -