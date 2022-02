Quartararo: 'Non ho pressione, riparto da zero. Valentino? Normale che smettesse' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vero è che la MotoGP si fa in pista e non nelle conferenze stampa, però a sentire Fabio Quartararo le vibrazioni sembrano quelle giuste. Il Campione del Mondo 2021, a Sepang (Malesia) per i primi test ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vero è che la MotoGP si fa in pista e non nelle conferenze stampa, però a sentire Fabiole vibrazioni sembrano quelle giuste. Il Campione del Mondo 2021, a Sepang (Malesia) per i primi test ...

