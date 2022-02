Paura per Mahmood: il cantante ha avuto un malore in camerino. Soccorso dai sanitari dell'Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Paura per Mahmood. Infatti il cantante cinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto un mancamento . Prontamente Soccorso dai sanitari e da ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022)per. Infatti ilcinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 haun mancamento . Prontamentedaie da ...

Advertising

alex_orlowski : Trollata a Pillon: 'Per chi aveva paura di un uomo diva en travesti, allora mi sono travestita da Zorro”… - NicolaPorro : ???? Ecco perché la #Bce sta per perdere il controllo del mercato…???? - rulajebreal : La stato di salute della democrazia italiana: scienziati e giornalisti sotto scorta, la destra fascista usa la viol… - xsplendinvece : Un altro ospite un altro monologo l’impatto di tananai e rosa che per paura di quello che succederà verranno sposta… - Angelo4692 : RT @intuslegens: Davi mente deliberatamente. Finge, ridacchiando, di non sapere che la circolazione del virus avviene tra vaccinati. Qui em… -