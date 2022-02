Modificare la barra applicazioni di Windows 11 con programmi e trucchi

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lainferiore di11 (chiamata anche taskbar odelle) è profondamente diversa rispetto al passato ed è forse il cambiamento più grosso (e più contestato) rispetto a10. In11 ladellesembra un oggetto separato dal desktop, non si può spostare, non si possono trascinare le icone sopra, le icone deisono in posizione centrale, non è possibile accedere alle opzioni classiche premendoci con il tasto destro ed offre ben poche personalizzazioni rispetto al passato (per esempio di base non è possibile spostarla sopra o di lato). Per fortuna, in attesa di futuri aggiornamenti che rimettano a posto le cose, sono riemersi numerosie ...