Milan, Brambati: “Derby decisivo? No, ma nessuno può dare fastidio all’Inter” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il procuratore Massimo Brambati ha parlato del Derby tra Inter e Milan. Sarà una partita decisiva per lo scudetto? Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il procuratore Massimoha parlato deltra Inter e. Sarà una partita decisiva per lo scudetto? Le dichiarazioni

Advertising

Milannews24_com : Brambati: «Il derby non è decisivo ma il Milan…» - gilnar76 : Brambati: «Il derby non è decisivo ma il #Milan…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Brambati: «Il derby non è decisivo ma il #Milan…» - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati sul derby: 'Decisivo? No, ma il Milan deve vincere': Massimo Brambati, ex calciatore e procura… - MilanWorldForum : Brambati sul derby e sulla lotta per lo scudetto. Le dichiarazioni QUI -) -