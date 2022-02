“Ma veramente?”. Sanremo 2022, la classifica della terza serata: colpo di scena sul finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) terza serata di Sanremo 2022 andata. Amadeus azzecca senza dubbio la partner: Drusilla For è una bocca d’aria fresca dopo le discutibili performance di Ornella Muti e Lorenza Cesarini. Ironia e schiettezza: la prima volta a Sanremo si rivela una delle scelte più azzeccate fatte finora dal direttore artistico. Vestita da Zorro la co-conduttrice è una carica di simpatia. Ma ora deve spogliarsi di manto e cappello, le chiede Amadeus dopo averla riconosciuta, ma lei incalza: se mi spoglio avreste delle sorprese. La si sente (leggermente) imprecare quando si toglie i baffi di Zorro. Per molti avrebbe detto una bestemmia ma non è così. Comunque vada a finire, Zorro lascia il segno. Drusilla convince tutti. Ma è anche la sera di Cesare Cremonini che lascia tutti senza parole: alla fine sarà standing ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)diandata. Amadeus azzecca senza dubbio la partner: Drusilla For è una bocca d’aria fresca dopo le discutibili performance di Ornella Muti e Lorenza Cesarini. Ironia e schiettezza: la prima volta asi rivela una delle scelte più azzeccate fatte finora dal direttore artistico. Vestita da Zorro la co-conduttrice è una carica di simpatia. Ma ora deve spogliarsi di manto e cappello, le chiede Amadeus dopo averla riconosciuta, ma lei incalza: se mi spoglio avreste delle sorprese. La si sente (leggermente) imprecare quando si toglie i baffi di Zorro. Per molti avrebbe detto una bestemmia ma non è così. Comunque vada a finire, Zorro lascia il segno. Drusilla convince tutti. Ma è anche la sera di Cesare Cremonini che lascia tutti senza parole: alla fine sarà standing ...

