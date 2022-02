Il calciatore Thomas Müller non ha detto che i decessi nello sport hanno subito «un brusco incremento» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della segnalazione mostra un video della durata complessiva di un minuto, con una dichiarazione in lingua tedesca del centrocampista del Bayern Monaco Thomas Müller. Il video è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «MULLER ROMPE IL SILENZIO: “LA SITUAZIONE DEI decessi IMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE”. A dirlo è Thomas Müller, calciatore professionista tedesco che gioca per il Bayern Monaco, Bundesliga, e per la nazionale tedesca. Su Twitter ha condiviso questo messaggio: “Oggi voglio rivolgermi a tutti gli atleti ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della segnalazione mostra un video della durata complessiva di un minuto, con una dichiarazione in lingua tedesca del centrocampista del Bayern Monaco. Il video è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «MULLER ROMPE IL SILENZIO: “LA SITUAZIONE DEIIMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE”. A dirlo èprofessionista tedesco che gioca per il Bayern Monaco, Bundesliga, e per la nazionale tedesca. Su Twitter ha condiviso questo messaggio: “Oggi voglio rivolgermi a tutti gli atleti ...

Advertising

CoronaLupo : RT @CarlaKaky: Lui non è un pericoloso No Vax, bensì Thomas Müller, calciatore tedesco tra i più famosi al mondo che denuncia la strage da… - EnricoGaiani : RT @AxlGuidato: ?????? MULLER ROMPE IL SILENZIO: 'LA SITUAZIONE DEI DECESSI IMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE'. A d… - JL5714 : RT @AxlGuidato: ?????? MULLER ROMPE IL SILENZIO: 'LA SITUAZIONE DEI DECESSI IMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE'. A d… - FactaNews : Come alcune dichiarazioni del calciatore del #BayenMonaco @esmuellert_ sono state mal interpretate dando origine ad… - AliciaKravens : RT @AxlGuidato: ?????? MULLER ROMPE IL SILENZIO: 'LA SITUAZIONE DEI DECESSI IMPROVVISI DA PARTE DI MOLTEPLICI CALCIATORI É PREOCCUPANTE'. A di… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatore Thomas Brentford, Frank accoglie Eriksen: 'Il miglior acquisto di sempre del club' Ho parlato con un tifoso e ha citato un calciatore di 70 anni fa che potrebbe essere al suo livello. Così Thomas Frank , tecnico del Brentford, ha accolto Christian Eriksen, approdato da svincolato ...

'Mission Impossible' di Christian Eriksen: giocherà con il Brentford Thomas Frank Allenatore danese del Brentford 12 giugno 2021. Queste immagini hanno fatto il giro ... Eriksen ha lasciato l'Inter, di comune accordo, il 17 dicembre 2021, in quanto un calciatore con un ...

Non solo il Roberto Baggio brasiliano, gli altri omonimi delle star Sky Sport L’allenatore del Brentford incorona Eriksen: “E’ il migliore acquisto di sempre” Christian Eriksen ha riiniziato la sua avventura di calciatore nel Brentford. Il centrocampista danese ha scelto di riprendere la sua carriera in Premier League dopo i problemi cardiaci. Del nuovo acq ...

Dembélé associato al Chelsea nel mercato di gennaio, ma Tuchel nega: 'Non abbiamo avuto contatti' Tuttavia, Thomas Tuchel ha negato di aver avuto contatti con il suo ex giocatore del Borussia Dortmund durante la stagione 2016-17. Dembélé fa ancora parte del club blaugrana nonostante la volontà del ...

Ho parlato con un tifoso e ha citato undi 70 anni fa che potrebbe essere al suo livello. CosìFrank , tecnico del Brentford, ha accolto Christian Eriksen, approdato da svincolato ...Frank Allenatore danese del Brentford 12 giugno 2021. Queste immagini hanno fatto il giro ... Eriksen ha lasciato l'Inter, di comune accordo, il 17 dicembre 2021, in quanto uncon un ...Christian Eriksen ha riiniziato la sua avventura di calciatore nel Brentford. Il centrocampista danese ha scelto di riprendere la sua carriera in Premier League dopo i problemi cardiaci. Del nuovo acq ...Tuttavia, Thomas Tuchel ha negato di aver avuto contatti con il suo ex giocatore del Borussia Dortmund durante la stagione 2016-17. Dembélé fa ancora parte del club blaugrana nonostante la volontà del ...