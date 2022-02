Guardiola | Julian Alvarez? Colpo per il futuro

Advertising

NMercato24 : Manchester City, Guardiola: 'Julian Alvarez per ora resta al River perché da noi in tanti nel suo ruolo.'… - sabrina_uccello : RT @CalcioArg: #Guardiola su Julian #Alvarez ha parole al miele: ’È cresciuto incredibilmente sotto la mano di Gallardo. Sono davvero conte… - CalcioArg : #Guardiola su Julian #Alvarez ha parole al miele: ’È cresciuto incredibilmente sotto la mano di Gallardo. Sono davv… - 777Xsi : Guardiola su Julián Álvarez: “È un giocatore che potrebbe essere già con noi adesso, ma abbiamo abbastanza giocator… - Shootout_ita : È ufficiale: la giovane promessa che ha fatto impazzire mezzo mondo Julian #Alvarez andrà al #ManCity alla corte di #Guardiola -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Julian

La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Manchester City, Pep, commenta l'acquisto dell'attaccante argentino del River Plate,Alvarez... Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo que lo mejor para el argentino Julián Álvarez es que se quede hasta final de temporada en River Plate y que en pretemporada decidirán qué hacer con ...El mercado de fichajes se cerró y aunque hubo uno que otro bombazo, otros traspasos no se pudieron cerrar, como los pedidos que quería Pep Guardiola para los 'Citizens', los cuales no llegaron por una ...