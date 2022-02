Covid, oggi ne Lazio 11.715 nuovi positivi e 41 decessi. D’Amato: ”Continua il trend in discesa” (Di venerdì 4 febbraio 2022) D’Amato: “oggi nel Lazio, su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi, ma il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina. Sono 41 i decessi, il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%”. Leggi anche: Restrizioni Covid, quali Paese le hanno tolte e perché: regole e novità La situazione nelle Asl di Roma Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.386 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022): “nel, su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715casi, ma il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina. Sono 41 i, il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 14.605 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 10,9%”. Leggi anche: Restrizioni, quali Paese le hanno tolte e perché: regole e novità La situazione nelle Asl di Roma Asl Roma 1: sono 1.686 icasi e 5 inelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.859 icasi e 8 inelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.386 i ...

