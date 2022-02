Covid: in Lombardia 11.340 nuovi casi, ricoveri ancora in calo. A Bergamo +1.052 positivi (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati delle ultime 24 ore nel report di venerdì 4 febbraio emesso dalla Regione. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). Le vittime sono 77. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati delle ultime 24 ore nel report di venerdì 4 febbraio emesso dalla Regione. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). Le vittime sono 77.

giornalemetro : Covid, in Lombardia continua il trend positivo: tasso all’8,4% e ricoveri in calo | Giornale Metropolitano - folucar : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #4febbraio Casi +11.340(2.190.897 +0,52%) Deceduti +77(37.493 +0,21%) Guariti +26.444(1.848.243 +1,… - ilSaronno : Covid, in calo la percentuale di positività in Lombardia, calano i numeri dei ricoverati - LNotizie : Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). A fronte di 133.783 tamponi e… - mixborghi : RT @Claplaz: In Lombardia, per fortuna, gli ospedali continuano a svuotarsi: negli ultimi otto giorni i ricoverati Covid calano dell'11% (s… -