Chi è Mousse T., il famoso Dj ospite a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Mousse T,, il dj con una ricca carriera nel mondo della musica che è ospite a Sanremo 2022 con Gianni Morandi? Di strada ne ha fatta nel corso della sua carriera artistica, arrivando a collaborare anche con Tom Jones e Fornaciari. Classe 1966, il Dj è nato in Germania, ad Hagen, e per conoscere meglio chi è Mousse T. risaliamo al suo vero nome, all’anagrafe Mustafa Gündo?du: con origini turche, l’artista inizia la sua carriera musicale diventando il astierista dei Fun Key B e poi, soprattutto, con la fondazione del suo primo studio di registrazione. Da qui, partendo da Hannover, è iniziata la sua scalata da Dj. Solo dopo qualche anno Mousse T. fonda l’etichetta Peppermint Jam Records per produrre i primi artisti, collaborando subito anche con alcuni di fama internazionale. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi èT,, il dj con una ricca carriera nel mondo della musica che ècon Gianni Morandi? Di strada ne ha fatta nel corso della sua carriera artistica, arrivando a collaborare anche con Tom Jones e Fornaciari. Classe 1966, il Dj è nato in Germania, ad Hagen, e per conoscere meglio chi èT. risaliamo al suo vero nome, all’anagrafe Mustafa Gündo?du: con origini turche, l’artista inizia la sua carriera musicale diventando il astierista dei Fun Key B e poi, soprattutto, con la fondazione del suo primo studio di registrazione. Da qui, partendo da Hannover, è iniziata la sua scalata da Dj. Solo dopo qualche annoT. fonda l’etichetta Peppermint Jam Records per produrre i primi artisti, collaborando subito anche con alcuni di fama internazionale. ...

Advertising

JOYCEDlVlSlON : @gisellaruccia Adesso si, nel tempo stancherà quel chi chi chi ripetuto infinitamente. Comunque grandi sonorità dis… - Elisaerre19 : Il mitico Mousse T di ' Is It 'cos' Im cool ' ué ...chi se lo scorda ! ?? #Sanremo2022 - InNotizia : Mercoledì 2 Febbraio l’AVIS sarà presente a San Giorgio a Cremano, in via Manzoni, nei pressi della pasticceria la… - bakeoffitalia : Chi è Mousse T | da Sex Bomb di Tom Jones alla scena italiana - Zazoom - cri_mousse : Ho appena scoperto chi doppia Boba Fett nella serie tv: ? -