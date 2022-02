Cabina regia, “da governo nessuna intenzione di rivedere formato” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono prive di fondamento le indiscrezioni riportate oggi su alcuni quotidiani sulla composizione della Cabina di regia. Da parte del governo non c’è alcuna intenzione di rivederne il formato. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono prive di fondamento le indiscrezioni riportate oggi su alcuni quotidiani sulla composizione delladi. Da parte delnon c’è alcunadi rivederne il. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia Cala ancora l'incidenza del Covid in Italia È quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero - Iss riunita per il monitoraggio settimanale. 'Nel periodo 12 gennaio 2022 - 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi ...

Coronavirus, l'Rt scende a 0.93, l'incidenza a 1.362 casi ogni 100mila abitanti Palazzo Chigi: nessuna intenzione di rivedere il formato della cabina regia Mentre escono i dati del report all'esame della cabina di regia, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che: "Sono prive di ...

Cabina regia, "da governo nessuna intenzione di rivedere formato" Adnkronos Quali regioni cambiano colore dal 7 febbraio: chi sarà in zona gialla, arancione e rossa Il report settimanale della cabina di regia fa registrare un miglioramento dei dati e si intravede la fine dell’ondata causata da Omicron. Ma quali regioni saranno in zona gialla, arancione e rossa? I ...

Cala ancora l'incidenza del Covid in Italia È quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 12 gennaio 2022 - 25 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici ...

