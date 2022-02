Amazon vola sulla sua “nuvola”, profitti ben oltre le attese grazie al cloud. Aumenta il costo degli abbonamenti “prime” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amazon gioie e dolori. Gioie per gli azionisti che brindano ad un utile balzato a 14,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, ben oltre le previsioni e il doppio rispetto ai tre mesi precedenti. Dolori per gli iscritti al programma “prime” per cui il costo della sottoscrizione verrà alzato negli Stati Uniti da 119 a 139 dollari l’anno, a causa principalmente dell’aumento del costo del lavoro e dei trasporti. Il profitto del quarto trimestre include un guadagno di valutazione prima delle tasse di 11,8 miliardi di dollari dall’investimento dell’azienda in Rivian Automotive, che ha completato un’offerta pubblica iniziale (Ipo) a novembre. A trainare i guadagni del colosso di Seattle è la divisione Aws (Amazon web service) ossia i soprattutto i servizi dei spazi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)gioie e dolori. Gioie per gli azionisti che brindano ad un utile balzato a 14,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, benle previsioni e il doppio rispetto ai tre mesi precedenti. Dolori per gli iscritti al programma “” per cui ildella sottoscrizione verrà alzato negli Stati Uniti da 119 a 139 dollari l’anno, a causa principalmente dell’aumento deldel lavoro e dei trasporti. Il profitto del quarto trimestre include un guadagno di valutazione prima delle tasse di 11,8 miliardi di dollari dall’investimento dell’azienda in Rivian Automotive, che ha completato un’offerta pubblica iniziale (Ipo) a novembre. A trainare i guadagni del colosso di Seattle è la divisione Aws (web service) ossia i soprattutto i servizi dei spazi ...

