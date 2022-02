Accusa un malore e muore poco dopo aver inseguito un ladro: la tragedia di un edicolante (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luigi Ramacci, un edicolante di Roma di 63 anni, è deceduto poco dopo aver inseguito un ladro. I conoscenti: “Era benvoluto da tutti”. Aveva da poco sventato una rapina, inseguendo un ladro che aveva rubato dei soldi all’interno della cassa della sua edicola. Luigi Ramacci, però, è deceduto poco dopo per un malore all’interno del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luigi Ramacci, undi Roma di 63 anni, è decedutoun. I conoscenti: “Era benvoluto da tutti”. Aveva dasventato una rapina, inseguendo unche aveva rubato dei soldi all’interno della cassa della sua edicola. Luigi Ramacci, però, è decedutoper unall’interno del L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

LuceeNatalina : RT @ITALEXIT6: #ViaNantro #NessunaCorrelazione #MaloreImprovviso #Vaccinati DRAMMA. Donna accusa un malore e muore in strada. Inutili i soc… - BagsLab : RT @natofree: Accusa un malore in casa mentre si trova con la moglie e i figli: 35enne muore per infarto - ITALEXIT6 : #ViaNantro #NessunaCorrelazione #MaloreImprovviso #Vaccinati DRAMMA. Donna accusa un malore e muore in strada. Inut… - rcpEspana : RT @PecoraNera1: #Roma Accusa malore nel taxi, il collega lo salva col defibrillatore: 'Non respirava più' #Formazione | #Cultura | #Soccor… - rotaruchristina : RT @romatoday: Accusa malore nel taxi, il collega lo salva col defibrillatore: 'Non respirava più' -