Tumori | l’ esperto | “Malnutrizione nei pazienti è tema ancora troppo trascurato”

Adnkronos

In questo caso prevista l'attivazione di un ambulatorio per idel fegato e del pancreas. Per ... capo dipartimento di chirurgia generale della Asl Toscana sud est, ednazionale in ...... direttore del Laboratorio di Angiogenesi e metabolismo deipresso l'ateneo patavino, in ... In sostanza, ha riferito ancora l', "il glucosio viene utilizzato anche per produrre elastina ...(Adnkronos) – Il cancro si combatte anche a tavola, ma pochi pazienti lo sanno. E molti medici lo trascurano. A puntare i riflettori sulla ‘cattiva nutrizione’ del paziente oncologico è Consulcesi il ...Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Il cancro si combatte anche a tavola, ma pochi pazienti lo sanno. E molti medici lo trascurano. A puntare i riflettori sulla 'cattiva nutrizione' del paziente ...