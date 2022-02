Tennis, ATP Cordoba 2022: Lorenzo Sonego supera in rimonta Carballes Baena ed accede ai quarti di finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale del torneo ATP di Cordoba. Il piemontese, numero 23 del mondo, ha sconfitto in rimonta in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e trentasette minuti di gioco. Un buon esordio sulla terra rossa per il nativo di Torino, che ha servito 7 ace, tenendo il 74% di prime (ottenendo l’83% di punti con questo colpo) Sonego inizia male la partita, perdendo subito il servizio in apertura. E’ un break decisivo nel primo set, perchè Carballes Baena conserva comodamente il vantaggio. Lo spagnolo vince addirittura i primi tre game al servizio a zero, con Sonego che riesce a fare il primo punto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)aididel torneo ATP di. Il piemontese, numero 23 del mondo, ha sconfitto inin tre set lo spagnolo Robertocon il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e trentasette minuti di gioco. Un buon esordio sulla terra rossa per il nativo di Torino, che ha servito 7 ace, tenendo il 74% di prime (ottenendo l’83% di punti con questo colpo)inizia male la partita, perdendo subito il servizio in apertura. E’ un break decisivo nel primo set, perchèconserva comodamente il vantaggio. Lo spagnolo vince addirittura i primi tre game al servizio a zero, conche riesce a fare il primo punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP Musetti - Majchrzak in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2022 Lorenzo Musetti affronterà Kamil Majchrzak ai quarti di finale dell' Atp 250 di Pune 2022 . Il tennista azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha sconfitto al suo debutto nel torneo l'australiano Vukic. Primo successo del 2022 per il classe 2002, che ...

Atp Montpellier 2022: orari e ordine di gioco venerdì 4 febbraio Il programma completo di venerdì 4 febbraio al torneo Atp di Montpellier 2022 : ecco gli orari e l'ordine di gioco di giornata. Ad aprire le danze sarà il derby francese nel doppio tra Herbert - Mahut e Wayenburg - Van Assche. Per quanto riguarda il ...

Tennis, calendario Atp febbraio 2022: date, appuntamenti e programma Today.it Tennis, ATP Cordoba 2022: Lorenzo Sonego supera in rimonta Carballes Baena ed accede ai quarti di finale Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale del torneo ATP di Cordoba. Il piemontese, numero 23 del mondo, ha sconfitto in rimonta in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 4-6 ...

Atp Pune, il programma di venerdì 4 febbraio: Musetti e Travaglia a caccia delle semifinali Il programma di venerdì 4 febbraio dell'ATP 250 di Pune. È la giornata dei quarti di finale del torneo indiano. Tra gli ultimi otto, a caccia di una semifinale, ci sono due giocatori italiani: Lorenzo ...

