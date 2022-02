Sanremo: lo sponsor Eni duramente contestato da Fridays for Future e Greenpeace (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ambientalisti contro Eni, anche attraverso Sanremo. Il Fridays for Future, movimento globale per il clima fondato da Greta Thunberg, ha criticato questa edizione del Festival della canzone italiana per aver scelto come sponsor Eni, e soprattutto per come la multinazionale del petrolio ha declinato la propria presenza: finanziando il cambio di colore del carpet davanti al teatro, che da manto rosso è diventato un manto verde, sempre in plastica naturalmente. Decisamente critico anche il giudizio di Greenpeace: “È inaccettabile che Eni sfrutti la vetrina di Sanremo, e dei tanti altri eventi che sponsorizza, per fare greenwashing e promuovere un’immagine di azienda attenta all’ambiente che non corrisponde affatto alla realtà. Eni continua a investire sul gas e sul ... Leggi su cityroma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ambientalisti contro Eni, anche attraverso. Ilfor, movimento globale per il clima fondato da Greta Thunberg, ha criticato questa edizione del Festival della canzone italiana per aver scelto comeEni, e soprattutto per come la multinazionale del petrolio ha declinato la propria presenza: finanziando il cambio di colore del carpet davanti al teatro, che da manto rosso è diventato un manto verde, sempre in plastica naturalmente. Decisamente critico anche il giudizio di: “È inaccettabile che Eni sfrutti la vetrina di, e dei tanti altri eventi cheizza, per fare greenwashing e promuovere un’immagine di azienda attenta all’ambiente che non corrisponde affatto alla realtà. Eni continua a investire sul gas e sul ...

